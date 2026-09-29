東元三動能點火營運 後市可期

東元（1504）受惠北美大馬達、離岸風電與AI資料中心等三大動能齊發，營運持續加溫。高盛證券最新報告指出，東元大舉搶進東南亞模組化資料中心（MDC）商機，不僅切入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，亦瞄準日本主權AI市場，產品組合持續優化，後市看俏。

高盛指出，東元資料中心業務全力衝刺東南亞，主要客戶美系領導級CSP已宣布在馬來西亞與泰國各建置1GW（10億瓦）算力長期計畫，後續亦鎖定印尼潛在機會。目前東元在東南亞已累積建置700MW（百萬瓦）容量，除統包工程外，亦出貨變壓器及匯流排等零組件。

針對模組化資料中心優勢，東元強調，多數施工作業移至工廠端預製，能大幅降低現場工程負擔，不僅建置時程縮短約50%至九個月以內，更為客戶節省15%至20%資本支出。其架構整合伺服器、不斷電系統與冷卻模組，為大馬客戶打造的2.7MW產品已排定於本季出貨。

海外版圖擴張方面，高盛指出，日本正規劃五年期350MW的AI資料中心案，東元有望導入模組化方案搶市。東元則表示，併購的馬來西亞工程團隊自8月起併表挹注營收，泰國市場亦複製成功模式逐步展開，後續海外驗證通過後，接單規模可望進一步擴大。

法人分析，東元AI資料中心工程每季接單穩定維持在25億元水準，隨專案陸續推進，該業務占電力能源事業營收比重將由今年上半年的10%至20%，全年拉升至30%以上，成為驅動電力能源部門2026年營收年增兩成至三成的關鍵引擎。

此外，東元離岸風電在手專案涵蓋海龍45億元與渢妙一期55億元，下半年推進渢妙二期70億元統包案，毛利率優於傳統工程；機電系統則受惠北美AI散熱與油氣基建推升大馬達需求，截至7月接單年增三成，全年營運維持雙位數成長。

東元第2季在各事業群挹注下，單季營收166億元，季增16.6%，年增6.4%；毛利率攀至25.1%，每股純益1.12元；8月營收年增16.83%，其中，電力能源部門年增逾五成最為亮眼。