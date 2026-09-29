友訊、友勁衝刺光纖業務

網通品牌廠友訊（2332）及子公司友勁搶攻光纖布局，採取分進合擊模式，友訊投入100G、400G的AI高速光交換器及光模組，友勁將負責光交換器的製造，攜手搶進AI帶起的光傳輸市場。

友訊第2季來自交換器及資安（Switch & Security）貢獻營收占比來到72%，主因為今年起將機架（Rack）及線材從其他項目納入交換器與資安項目，加上AI趨勢帶動成長。

友訊交換器客戶以企業、企業AIDC以及區域型資料中心為主，近年積極投入100G、400G AI高速光交換器及光模組研發，更整合打造從設備到雲端的端到端企業AI網路解決方案，藉由既有全球通路與企業客戶基礎，加速AI網路產品的市場拓展。

此外，友訊指出，傳統交換器受到中國大陸價格競爭，積極轉向矽光子、光通訊及機器人，也將成為未來推升毛利率水準關鍵。

友勁近年積極轉型，從過去集中消費性網通產品，搶進高毛利的商用及企業化網通產品，近年投入企業私有雲、邊緣運算及AI應用需求的網路基礎設施等產品研發，目前25G交換器已進入量產出貨，並積極投入100G、400G的AI高速光交換器開發，預期2027年將有更多新機種量產上市。

友訊受惠組織精簡及營運優化，第2季本業轉為獲利6,600萬元，但受到金融資產與負債評價等業外影響仍呈現虧損，但8月本業業外持續獲利，外界預期，第3季獲利可望優於第2季，全年朝獲利目標前進。

友訊累計前八月營收94.6億元，年增8.6%，累計上半年每股淨損0.07元。友勁累計前八月營收13.1億元，年增3.6%，累計上半年每股淨損0.28元。