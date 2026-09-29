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鑫創邊緣AI業務成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠鑫創電子（6680）今年持續衝刺邊緣AI應用，近期參展德國柏林InnoTrans 2026，展示其面向智慧交通的Edge AI成果。法人指出，鑫創電子今年受惠邊緣AI業務成長，看好下半年營運將優於上半年，全年營收將超越去年，且毛利率也有望同步上揚。

鑫創電子表示，在全球範圍內，鐵路數位化和智慧公共交通管理正朝著人工智慧驅動的方向發展，加速對邊緣AI運算的需求。交通運營商不再局限於傳統的模式，而是越來越多地採用自動化和預測性維護，將車載人工智慧處理與攝影機、雷射雷達和軸箱加速度計等感測器整合。

鑫創電子指出，在邊緣端直接處理這些多感測器數據，可以實現即時異常檢測、自動目標檢測和追蹤、預測性維護警報，以及更快的數據驅動型營運決策。這些功能有助於提高服務可靠性和準點率，優化基礎設施管理，並降低營運成本。

鑫創電子目前最大營收來源仍是車載相關產品，近年因應邊緣AI趨勢，公司擴大相關領域研發資源，並擴大應用面，公司看好2026年在邊緣AI、車載產品、自動化及軍工國防業務皆會成長。

整體而言，鑫創電子樂觀今年營運成長，董事長許育瑞先前指出，2026年將重返成長軌道，預估今年營收至少年增四成以上。

業績表現方面，鑫創電子今年8月營收6,151萬元，月增65%、年增47.6%；累計鑫創電子今年前八個月營收達3.92億元，年增23.3%。

法人指出，鑫創電子今年接單量顯著優於去年，隨著新案逐步開出貢獻下，預估下半年營運將優於上半年，全年營收將超越去年成績，達成雙位數成長。

鑫創 Edge 毛利率

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