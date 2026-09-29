家登拚擴產 在台獵地

半導體先進製程與先進封裝載具、航太應用需求強勁，家登（3680）集團近期在海內外擴產積極，除日本與美國相關規畫，在南台灣也持續覓地投資擴充。家登董座邱銘乾日前現身高雄白埔產業園區動土典禮也引發關注。邱銘乾提到，家登集團本身在高雄岡山已有投資，將持續尋找適合擴充的廠地。

展望未來，家登已預告，下半年營運持續暢旺，伴隨海外市場營收比重提升，家登海外也更積極推進擴廠計畫，日本久留米廠已完成上梁，預計2027年完成廠房建置，並依照客戶需求逐步踏入量產。

至於美國亞利桑那州航太與半導體零組件加工產線，預計今年第4季開始投產，在既有倉辦架構下啟動基礎加工量能，以航太需求為主，未來有機會逐步擴大半導體製造能力。

家登強調，超前部屬所有海外生產量能，現階段規模雖遠不及台灣，但卻充分體現家登伴隨客戶成長及擴張之決心與策略布局，家登必須取得先機，再透過不斷優化過程提升良率、降低成本來確保每一個海外基地獲得成功，成為客戶長期發展最堅實的夥伴。

家登說，深耕半導體載具多年，兼具製造與研發量能，廠域配備50噸至2,200噸射出成型設備，可生產超大型卻仍具高精密度之載具，深獲客戶認可；另外聚焦在低釋氣、低微粒、耐磨、高潔淨度、靜電控制及運輸安全性等載具研發成果，不僅為家登累積數百項專利，更將光罩、晶圓載具的保護概念深化，並延伸至先進封裝產業。