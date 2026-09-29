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ASIC商機火熱 聯發科夠利

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美銀與伯恩斯坦證券陸續釋出最新報告，認為聯發科多元化的AI ASIC管道將支撐獲利成長，分別給予「買進」及「優於大盤」評級。（路透）
美銀與伯恩斯坦證券陸續釋出最新報告，認為聯發科多元化的AI ASIC管道將支撐獲利成長，分別給予「買進」及「優於大盤」評級。（路透）

聯發科（2454）大啖ASIC商機，獲得華爾街投行大力激賞，繼瑞銀證券後，美銀與伯恩斯坦證券也陸續釋出最新報告，認為聯發科多元化的AI ASIC管道將支撐獲利成長，因此分別給予「買進」及「優於大盤」評級。

美銀半導體產業分析師劉宇喬將聯發科明（2027）年來自Google TPU v8t的預估銷售額，從原先的180億美元上調至190億美元，相較於2026年的21億美元，是一次顯著的放量成長。

劉宇喬指出，Google明年貢獻聯發科營收大幅調升主因有二：一、Google著眼於縮短晶片升級周期，並部署更多自研TPU、CPU與網路交換器 ASIC；二、Google正試圖在晶片效能、成本效益與設計靈活性之間取得平衡。

此外，儘管TPU v9預計於2026年底前完成設計定案，但由於英特爾EMIB-T基板良率（約30%）與封裝良率（約80%）仍面臨瓶頸，因而使得TPU v8t的專案生命周期可能會延長至2028上半年。

劉宇喬說，除了在TPU v8與v9的穩健進展、以及TPU v10（非算力部分）落袋的可見度提升外，預計聯發科將贏得其他超大型雲端服務業者（Hyperscalers）的ASIC專案，伯恩斯坦證券直指亞馬遜。

伯恩斯坦證券更爆料指出，Anthropic與OpenAI兩家公司正將業務從AI模型擴展至硬體與晶片。Anthropic 目前雖然使用Google的TPU，但可能採用自身的機櫃設計，未來預計將開發自己的ASIC。

伯恩斯坦證券說，聯發科在谷歌的市占率正在提升；而贏得Anthropic與OpenAI的訂單同時，也推動了博通的成長。有鑒於TPU v8與v9專案貢獻明顯高於市場預期，因此給予聯發科「優於大盤」評等，目標價5,500元。

劉宇喬則認為，隨著xAI的加速器ASIC自2028下半年開始帶來適度貢獻，聯發科的資料中心業務可在2028年達到550億美元。基於未來獲利成長強勁，劉宇喬建議「買進」聯發科，目標價由5,230元上調至6,200元。

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