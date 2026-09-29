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南茂今年拚績增雙位數
封測廠南茂（8150）受惠記憶體客戶訂單湧入及漲價效益持續擴大，法人看好南茂今年營收可望逐季向上，全年挑戰雙位數成長，獲利也將繳出亮眼成績單。
南茂先前為反映材料成本，尤其是黃金、基板等價格上漲，陸續調升記憶體產品相關封裝報價，以適時反映成本，並維持後續獲利表現。
南茂是台灣專業半導體封裝測試服務商，主要業務涵蓋記憶體（DRAM、Flash）、顯示驅動IC（DDIC）、金凸塊（Gold bump）及混合訊號（Mixed-signal）等產品的封裝與測試服務，並分為測試（Testing）、封裝（Assembly）、LCD驅動IC及晶圓凸塊（Bumping，含RDL／WLCSP）等四部門，終端應用涵蓋智慧行動裝置、電視、運算裝置、車規工規及其他消費性電子產品，客戶橫跨記憶體廠商至面板驅動IC設計公司。
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