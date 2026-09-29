廣華整併陸廠 催動業績

廣華整併大陸廠區，海外訂單撐營運。汽車零組件廠廣華-KY（1338）近期陸續調整產能與接單重心，該公司將整併中國大陸廠區、集中生產線，同時擴大海外高毛利產品出貨，以提升營運動能。

廣華表示，廠區整併將配合人力調整及自動化設備導入，減少閒置產能與固定成本，提升生產效率。隨中國大陸車市競爭加劇，公司也調整客戶與產品組合，把資源集中在銷量較穩定、毛利較佳的品牌及高階車型。

產品方面，廣華持續發展真木飾板與智能化內飾，已取得奧迪E7X、豐田鉑智7的真木車內飾板訂單，以及日產N6、N7、NX8系列車款的發光車標與地圖燈訂單。公司希望藉由這類附加價值較高的產品，改善整體獲利結構。

廣華指出，今年上半年外銷營收占比達52%，高於去年同期的43%；出口市場以北美、日本為主，克萊斯勒、日產等客戶訂單維持穩定。海外出貨比重提高，有助減輕中國大陸內銷市場疲弱的影響。