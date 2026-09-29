聽新聞
0:00 / 0:00

奇鈦科擴展高值化事業

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

奇鈦科（3430）積極擴展高值化新事業，除紫外光吸收劑專利產品獲歐洲法規認證，公司表示，今年將朝電池材料市場前進、並推進抗藍光產品導入速度，先產品明後年有望進一步發酵。

奇鈦科指出，今年紫外光吸收劑產品，獲歐洲食品接觸法認證，相關產品可應用於食品、保養品包材等，未來預計可在歐洲、中東、南美等遵循歐洲食品規範地區擴大市場及應用，將成為一大動能。

公司表示，奇鈦科紫外光吸收劑GA403在技術上有所突破，可覆蓋280-400奈米波段，改善現行材料UV防護能力不足的問題，將可廣泛應用於食品、醫藥品包材等領域，前景可期。

奇鈦科也表示，公司今年積極開拓電池材料產品，並成立電子與電池材料新事業部，目前主要包含電極粘結劑、分散添加劑、電解液、無機儲能材料等，鎖定非中國的儲能設施客戶，現已多項產品處於送樣階段、部分產品獲客戶認證。希望2027年電池材料營收能突破總營收3%，2028能達到總營收的8%。

奇鈦科看好藍光吸收劑市場前景，已有新產品通過指標客戶認證、兩項新產品已投入量產。希望隨著終端客戶認證及放量，未來一至兩年內銷售有望逐步放大。

回顧上半年營運，奇鈦科表示，因美伊戰爭導致中國客戶預防性備貨，中國市場銷售顯著增加，帶動今年前八月營收年增21%。

中東 藍光 歐洲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

環氧科技摘玉山獎 循環技術獲肯定

CPO設備供應商出貨爆發 直得、高明鐵等啟動擴廠計畫

材料併購歐洲同業 營運逆風亟須突破瓶頸

歐盟研議農藥殘留規範趨嚴 輸歐農產不確定性升高

相關新聞

瞄準AI基建商機 輝達、博通衝CPO

輝達、博通搶攻AI基建新世代交換器（Switch）商機，預定明年分別推出全新支援共同封裝光學（CPO）新平台。法人指出，輝達、博通與供應鏈敲定新平台產品明年上半年開始量產出貨，帶旺上詮（3363）、波若威、合聖等相關概念股後市。

東元三動能點火營運 後市可期

東元（1504）受惠北美大馬達、離岸風電與AI資料中心等三大動能齊發，營運持續加溫。高盛證券最新報告指出，東元大舉搶進東南亞模組化資料中心（MDC）商機，不僅切入美系一線雲端服務供應商（CSP）供應鏈，亦瞄準日本主權AI市場，產品組合持續優化，後市看俏。

奇鈦科擴展高值化事業

奇鈦科（3430）積極擴展高值化新事業，除紫外光吸收劑專利產品獲歐洲法規認證，公司表示，今年將朝電池材料市場前進、並推進抗藍光產品導入速度，先產品明後年有望進一步發酵。

廣華整併陸廠 催動業績

廣華整併大陸廠區，海外訂單撐營運。汽車零組件廠廣華-KY（1338）近期陸續調整產能與接單重心，該公司將整併中國大陸廠區、集中生產線，同時擴大海外高毛利產品出貨，以提升營運動能。

華星光、訊芯、眾達迎轉單

美國傳出將再度擴大管制大陸光通訊供應鏈，鎖定中際旭創、新易盛等光通訊指標陸企。法人認為，美國若出手管制大陸光收發模組，華星光（4979）、訊芯-KY、眾達-KY等台灣光通訊相關廠商有望迎轉單。

ASIC商機火熱 聯發科夠利

聯發科（2454）大啖ASIC商機，獲得華爾街投行大力激賞，繼瑞銀證券後，美銀與伯恩斯坦證券也陸續釋出最新報告，認為聯發科多元化的AI ASIC管道將支撐獲利成長，因此分別給予「買進」及「優於大盤」評級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。