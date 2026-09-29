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倉佑大馬新廠Q4試量產

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件大廠倉佑（1568）加快半導體設備零件布局，該公司指出，馬來西亞新廠YORU TECH建廠與認證進度符合預期，預計今年第4季啟動並展開試量產，可望成為營運新動能。

隨新客戶認證推進、既有訂單放量及新廠產能開出，倉佑看好半導體業務占比進一步提升，帶動產品組合與獲利結構改善。

倉佑原以汽車零組件為主要業務，近年持續擴展半導體設備關鍵零組件，調整產品結構。公司表示，全球先進製程與高階設備需求增強，客戶拉貨力道升溫，已帶動半導體事業單月業績創新高。半導體業務的成長，正逐步成為汽車零組件以外的營運動能。

在客戶拓展方面，倉佑指出，公司已陸續通過全球半導體設備龍頭認證，相關產品進入穩定拉貨階段。對設備零件供應商而言，通過認證後能否持續承接訂單，是擴大業務規模的關鍵。倉佑接下來將同步推進新客戶認證與既有客戶訂單，以增加半導體業務對整體營運的貢獻。

馬來西亞新廠則是下一階段的布局重點。倉佑表示，在全球半導體供應鏈朝區域化、短鏈化發展之際，YORU TECH的建廠與認證均按預期進行，規劃於第4季啟動試量產。新廠產能逐步開出後，可配合客戶需求與訂單成長，為半導體設備零件業務擴張提供支撐。後續仍須觀察試量產、客戶認證及產能爬升進度。

倉佑看好全球半導體製造設備市場的成長動能延續至2028年，並指出晶圓廠前段設備及先進封裝投資上修，有助帶動相關零組件需求。AI基礎設施持續擴建，也讓半導體設備投資成為公司爭取訂單的重要機會。

半導體 汽車零組件 馬來西亞

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