半導體建廠需求暴衝，彰源訂單湧入。不銹鋼管廠彰源（2030）在原料成本支撐及兩岸半導體建廠推升配管需求下，目前訂單能見度高，加上海外摩洛哥新產能預計明年首季投產，法人看好該公司營運成長動能，將可望複製「大甲模式」。

值得一提的，彰源與同為不銹鋼管配件製造廠的大甲，近期同受市場矚目，關鍵就在半導體建廠需求暴增。大甲以DAJA品牌發展半導體級潔淨管件、閥件及超潔淨元件，應用在晶圓廠大宗氣體、特殊氣體及化學品輸送系統，客戶包括台積電、日月光等半導體及光電廠，營運也備受矚目，兩家業者可望同步大啖半導體產業需求訂單。

法人表示，彰源毛利較高的工業用配管產品占比達七成，並積極切入AI及半導體建廠相關配管與純水系統，客戶包括半導體設備廠等。其中，大陸子公司第2季受惠當地半導體擴建需求挹注，單季營收年增達72%，帶動合併營收年增26%。

海外產能布局方面，彰源為規避歐盟大幅調降免稅配額及加徵關稅衝擊，積極推進摩洛哥廠建置。摩洛哥廠土地面積約9萬平方公尺，預計今年第4季展開市場推廣，明年首季正式量產。

該廠規劃年產能約2,000噸，預估占整體營收約15%至20%。由於摩洛哥輸歐享有免關稅自由配額，且產品以高規格歐規為主，產品毛利率優於公司平均水準，將成為挹注外銷獲利的重要動能。市場預期，隨著高毛利配管需求維持穩定，加上海外新廠效益逐步顯現，彰源整體營運甚具成長空間。

市場並關注，國內兩大不銹鋼上游板材供應商燁聯、和唐榮因鎳生鐵、廢不銹鋼等原料成本居高不下，9月份300系列不銹鋼熱冷軋每公噸調漲1,500元，是繼8月300系列產品盤價調漲1,500元後，再度漲價，累計兩個月上漲每公噸3,000元。

兩台廠將於本周陸續開出10月份新盤價，在印尼礦區減產，以及亞洲大咖供應商印尼青山喊漲主力產品300系列熱軋每公噸30美元出口價下，兩台廠新盤將挑戰三連漲，彰源可順勢進行產品調漲，為營運增長注入一股新動能。