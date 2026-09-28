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中釉衝刺新材料事業
老牌陶瓷釉料暨玻璃色料廠中釉（1809）近年積極轉型，其新材料事業中的螢光玻璃片新品效益持續擴大，將成為營運助力。
中釉目前旗下有三大事業，包括陶瓷事業部、建築材料事業部、新材料事業部；其中最受矚的是新材料事業，包括螢光玻璃片、低介電類晶玻璃陶瓷基板、固態電池用電解質隔離膜材料等三大產品。
中釉表示，第3季可看到螢光玻璃片（PiG，Pico Gel）需求量能明顯回升，今年前八月出貨量已較去年同期大增近五成，目前訂單看到第4季。
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