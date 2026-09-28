中國大陸8月乘用車零售銷量154.1萬輛，月增5.5%、年減23.6%；前八月累計銷量年減20.8%。其中，整體8月呈現總量較上月回升、但年減壓力仍大的表現、燃油車近乎腰斬式下滑、新能源車滲透率再創新高，分析師看好台廠胡連（6279）、智伸科等營運將受惠。

2026-09-28 00:42