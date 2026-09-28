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大陸新能源車滲透率創高 胡連、智伸科營運進補

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
大陸新能源車滲透率創高，胡連、智伸科等營運受惠。（網路照片）
大陸新能源車滲透率創高，胡連、智伸科等營運受惠。（網路照片）

中國大陸8月乘用車零售銷量154.1萬輛，月增5.5%、年減23.6%；前八月累計銷量年減20.8%。其中，整體8月呈現總量較上月回升、但年減壓力仍大的表現、燃油車近乎腰斬式下滑、新能源車滲透率再創新高，分析師看好台廠胡連（6279）、智伸科等營運將受惠。

法人機構表示，中國乘聯分會發布9月車市展望，本月進入傳統「金九銀十」消費旺季，終端客流有望持續回暖，以舊換新與地方補貼政策按現行節奏延續，為市場提供托底。

綜合預測9月狹義乘用車零售規模約169萬輛，月增9.7%，但年減幅度預計進一步擴大至24.6%；多數車廠今年度銷量目標完成率偏低，特斯拉、零跑、吉利、東風奕派等品牌已自9月起陸續推出現金激勵及置換補貼，全行業促銷氛圍轉濃。

對於汽車零組件來說，受惠於大陸政府為引導行業健康發展，規範新能源汽車產業競爭秩序，嚴控惡意降價行為，引導汽車產業由價格戰轉向聚焦技術升級與服務品質提升的「價值競爭」轉型。

其中，看好胡連全球交付能力躍升，且隨高毛利新品於今年下半年至2028年進入放量高峰，將有效淡化原物料成本壓力，帶動整體毛利率重回30%以上軌道。預估今年營收112億元、年增14%，毛利率28.5%，稅後淨利12.7億元、年增1.3%，完全稀釋後EPS為10.4元。

智伸科方面，成功由傳統汽車零組件大廠，跨足高階半導體與AI伺服器液冷領域，預期2026年非車用營收占比將突破五成，推升獲利結構優化。

智伸科 胡連 新能源車

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