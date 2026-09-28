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豐興、威致 本周預料開平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豐興（2015）、威致等鋼筋廠上周調漲鋼筋價格每公噸200元後，日前交投買氣轉清淡，下游釋單零星；惟上游原料廢鋼行情堅挺，本周新盤價表現，業界推估以平盤定調機會大，市場將進入盤整觀察期。

據了解，豐興為反映國際廢鋼報價上漲，連三周調高國內廢鋼收購價，對鋼筋盤價形成有利支撐，下游盤商及營造廠面對廢鋼原料及半成品報價居高不下，庫存回補需求釋出，帶動鋼筋看漲買氣，上周各鋼廠順勢調漲鋼筋盤價每公噸200元。

業內人士指出，觀察近一周來，各地市場成交情況零星，全台盤商仍籠罩著濃厚觀望氛圍。而上游原料方面，國際廢鋼及小鋼胚相對堅挺，以主力的美國貨櫃廢鋼為例，達每公噸345美元至350美元區間，續漲每公噸3至5美元；大陸小鋼胚維持在每公噸480至490美元（到岸價）之間。整體而言，本周新盤傾向以平盤定調。

豐興 調漲 買氣

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