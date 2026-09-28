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台光電、台燿 搶升級商機

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

AI相關應用持續發燒，帶動高階銅箔基板（CCL）升級趨勢不變，業界認為，M9等級材料將漸成主流，預期台光電（2383）、台燿聯茂、騰輝-KY等台廠，皆可望持續受惠高階材料升級與缺貨漲價趨勢。

法人分析，隨著AI伺服器持續推進Rubin架構，高速傳輸速度從過往的Serdes 112G上升至Serdes 224G，使得決定PCB傳輸效能的CCL產品規格逐步提高至M8.5甚至更高，加上Compute tray與Switch tray的層數提高，帶動CCL產業升級趨勢。

就指標大廠來看，台光電受惠AI伺服器、高階網通等終端需求推動基礎設施建置強勁，統計顯示，旗下M7以上高階材料占比提升到60%至65%，本季開始出貨M9產品，並有漲價計畫，預估2027年大陸崑山、台灣觀音等新廠完工後，台光電2027年底基板月產能將達930萬張，較2026年底成長51.22%。

台燿 台光電 聯茂 銅箔基板

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