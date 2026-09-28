AI伺服器及電源管理新品持續放量、漲價效益助攻 順德Q3營收拚創高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
順德董事長陳朝雄。聯合報系資料照
順德董事長陳朝雄。聯合報系資料照

導線架大廠順德（2351）受惠AI相關產品布局效益顯現，加上產品漲價助攻，營運動能強勁。法人看好，隨著AI伺服器及高功率電源管理新品持續放量助攻，產品組合優化，順德第3季營收有機會續創單季新高，毛利率、獲利亦可望較第2季上揚。

順德近年積極搶進AI伺服器供應鏈，目前AI相關新品專案已逾60款，涵蓋800V高壓直流（HVDC）、電源供應單元（PSU）及備援電池模組（BBU）等應用。據悉，順德第2季AI導線架占電子事業營收比重約6%，法人看好第3季占比有望突破一成，帶動獲利成長。

業界分析，AI伺服器對電源效率與功率密度要求提高，電力架構逐步朝高壓化發展，800V高壓直流成為下一階段重要方向，預期在主要雲端服務商推進相關布局帶動下，相關需求可望更加明確，有利順德出貨。

另一方面，順德去年底率先針對獨家供應產品啟動首波調價，這類產品目前占電子事業營收比重過半，今年第2季再調升加工費，整體漲幅達雙位數百分比，伴隨近期日本功率半導體大廠瑞薩啟動第二波漲價，部分台系業者也傳出10月將再調漲雙位數百分比，讓順德後續仍有調價空間，帶旺營運。

順德並切入AI散熱商機，公司曾說，高效能運算帶動散熱需求升級，均熱片導入需求升溫，憑藉製程能力及產品平面度表現，逐步打入高階應用供應鏈，正向看待新事業放量，可望與既有功率導線架業務形成兩大成長動能。

供應鏈觀察，多數整合元件廠（IDM）客戶對下一季營收維持年增雙位數的樂觀看待，有助順德訂單延續，加上受益於AI產品占比提高、漲價效益逐步反映，將持續提升順德營運表現。

因應中長期需求，順德持續推進新廠擴建，新產能預計2028年下半年完工並開始貢獻營收。

伺服器 電源管理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台達電、貿聯 四檔放閃

封測雙雄 大啖AI成長商機

奇鋐、雙鴻 鎖定長天期

台股ETF 科技型當家

相關新聞

AI伺服器及電源管理新品持續放量、漲價效益助攻 順德Q3營收拚創高

導線架大廠順德（2351）受惠AI相關產品布局效益顯現，加上產品漲價助攻，營運動能強勁。法人看好，隨著AI伺服器及高功率電源管理新品持續放量助攻，產品組合優化，順德第3季營收有機會續創單季新高，毛利率、獲利亦可望較第2季上揚。

台光電、台燿 搶升級商機

AI相關應用持續發燒，帶動高階銅箔基板（CCL）升級趨勢不變，業界認為，M9等級材料將漸成主流，預期台光電（2383）、台燿、聯茂、騰輝-KY等台廠，皆可望持續受惠高階材料升級與缺貨漲價趨勢。

豐興、威致 本周預料開平盤

豐興（2015）、威致等鋼筋廠上周調漲鋼筋價格每公噸200元後，日前交投買氣轉清淡，下游釋單零星；惟上游原料廢鋼行情堅挺，本周新盤價表現，業界推估以平盤定調機會大，市場將進入盤整觀察期。

自行車、成衣業 瑞銀按讚

瑞銀證券釋出「台灣非科技產業」研究報告指出，自行車與成衣產業預計將在2027年迎來周期性的需求復甦，看好巨大（9921）及聚陽，都給予「買進」評等。

大陸新能源車滲透率創高 胡連、智伸科營運進補

中國大陸8月乘用車零售銷量154.1萬輛，月增5.5%、年減23.6%；前八月累計銷量年減20.8%。其中，整體8月呈現總量較上月回升、但年減壓力仍大的表現、燃油車近乎腰斬式下滑、新能源車滲透率再創新高，分析師看好台廠胡連（6279）、智伸科等營運將受惠。

中釉衝刺新材料事業

老牌陶瓷釉料暨玻璃色料廠中釉（1809）近年積極轉型，其新材料事業中的螢光玻璃片新品效益持續擴大，將成為營運助力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。