AI伺服器及電源管理新品持續放量、漲價效益助攻 順德Q3營收拚創高
導線架大廠順德（2351）受惠AI相關產品布局效益顯現，加上產品漲價助攻，營運動能強勁。法人看好，隨著AI伺服器及高功率電源管理新品持續放量助攻，產品組合優化，順德第3季營收有機會續創單季新高，毛利率、獲利亦可望較第2季上揚。
順德近年積極搶進AI伺服器供應鏈，目前AI相關新品專案已逾60款，涵蓋800V高壓直流（HVDC）、電源供應單元（PSU）及備援電池模組（BBU）等應用。據悉，順德第2季AI導線架占電子事業營收比重約6%，法人看好第3季占比有望突破一成，帶動獲利成長。
業界分析，AI伺服器對電源效率與功率密度要求提高，電力架構逐步朝高壓化發展，800V高壓直流成為下一階段重要方向，預期在主要雲端服務商推進相關布局帶動下，相關需求可望更加明確，有利順德出貨。
另一方面，順德去年底率先針對獨家供應產品啟動首波調價，這類產品目前占電子事業營收比重過半，今年第2季再調升加工費，整體漲幅達雙位數百分比，伴隨近期日本功率半導體大廠瑞薩啟動第二波漲價，部分台系業者也傳出10月將再調漲雙位數百分比，讓順德後續仍有調價空間，帶旺營運。
順德並切入AI散熱商機，公司曾說，高效能運算帶動散熱需求升級，均熱片導入需求升溫，憑藉製程能力及產品平面度表現，逐步打入高階應用供應鏈，正向看待新事業放量，可望與既有功率導線架業務形成兩大成長動能。
供應鏈觀察，多數整合元件廠（IDM）客戶對下一季營收維持年增雙位數的樂觀看待，有助順德訂單延續，加上受益於AI產品占比提高、漲價效益逐步反映，將持續提升順德營運表現。
因應中長期需求，順德持續推進新廠擴建，新產能預計2028年下半年完工並開始貢獻營收。
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