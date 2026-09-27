南亞科8月營收月、年雙增 法人估今年 EPS 上看74.6元

南亞科（2408）8月營收為月增1.8%、年增560.8%，續創單月歷史新高；法人機構表示，7月為新舊合約交替期，新合約7月起生效，因此營收呈現大幅上揚，8月平均價格與7月相近，因此營收呈現微幅上升。

南亞科的合約包含1年、半年、單季，大部份會在每季第1個月換約，在價格大幅上揚下，該月的營收會明顯變動。此前南亞科表示由於供需失衡狀況未見轉變，因此正與客戶協調，將短期合約改為更長期的合約。

法人機構表示，第3季市場對DDR4需求持續熱絡，短期內DDR4仍供應吃緊。目前DDR4皆優先滿足伺服器相關需求，對消費性應用供貨有限，雖有些消費性電子TV有降規，但占比低，雲端服務巨頭正積極爭搶DRAM產能，供應商庫存已接近耗盡，供應緊俏狀況預計將持續到2027年。

因而導致消費級產品（如手機、PC）面臨嚴重的記憶體缺貨與成本上揚壓力。由於產能被HBM瓜分，傳統PC和伺服器DRAM供給受到嚴重擠壓，第3季報價已確定高於第2季，南亞科多數產品合約價預計下半年持續上揚，且第3季長約占比持續提高，短單價格仍可能因市況波動而調整。南亞科下半年成長主要來自ASP，因庫存在低點，產能利用率已滿載，預估第3季每股獲利（EPS）為 26.2元。

由於AI相關需求續強，AI GPU∕CPU∕ASIC晶片開發持續推升HBM、LPDDR5及DDR5需求大幅成長。AI基礎建設帶動eSSD、SmartNIC與BMC採用更高容量、更高效DRAM，以因應高速資料處理、網路傳輸及系統管理需求下，今年市況正向，價格走勢呈逐季向上，南亞科第3季毛利率上揚，預估全年EPS達74.6元。