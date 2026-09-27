一座晶圓廠要250億美元！台積電擴產紅利 法人點名8檔供應鏈

業界觀察，新建12吋晶圓廠造價上看200億美元，在美國建廠更遠高於250億美元，法人看好台積電（2330）供應鏈包含設備廠務整體價值看增，量測漢唐（2404）、竑騰（7751）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）、聖暉*（5536） 、儀器大廠致茂（2360）、鴻勁（7769）、亞翔（6139）等可望同步受惠。

法人分析，建一座3奈米的晶圓廠造價約200億美元，在美建廠則超過250億美元。其中生產設備成本占比約75%，其餘包含廠房 (無塵室)、廠務(特化、純水)及土地。

此外AI 走向「更完整的封裝系統」，除了台積電先進封裝的價值由Compute 、 HBM 、 I/O 、Power 到 Thermal 的整合程度持續提高。一線 OSAT封測廠商憑藉技術與規模優勢，成為承接 AI晶片產能外溢的夥伴包含日月光投控（3711）、京元電（2449）、力成（6239）等皆受惠此趨勢。