輝達訂單太旺 法人調高景碩獲利預估值及目標價

景碩（3189）公布8月自結每股稅後純益（EPS）達1.59元，優於預期，法人評估，主要受惠廢料銷售、產能利用率提升、價格上漲、產品組合優化等有利條件，帶動單月毛利率攀升至34%，調高獲利預估值及目標價。

法人分析，景碩8月營收48.09億元，年增40.58%，自行結算單月稅後純益8.17億元，年增353.89%，EPS為1.59元，年增 297.5%，推測自結毛利率達34%，調高第3季營收預估值，換算約季增15%，毛利率亦上調至31.6%。

隨輝達（NVIDIA）Vera CPU放量、記憶體BT載板需求穩健、價格上漲，法人預估，景碩第4季營收可望持續季增10%幅度，毛利率攀升至32.4%，帶動獲利同步水漲船高。

人工智慧（AI）、高速運算（HPC）帶動高階ABF載板需求持續成長，景碩啟動新一波產能擴充，預計整體ABF載板月產能將自2026年的4,000萬片提升至2027年的5,000萬片，2028、2029年持續擴至6,500萬片、8,000萬片規模。

考量新產能貢獻及新材料認證，法人預估，景碩於輝達Vera CPU分配比重在2027年將超過50%，由於Tglass、銅箔及ABF膜等材料成本上升，每季將有5%至10%漲價幅度，持續推升毛利率擴張。