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中華化上月純益年增6.7倍

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

中華化（1727）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，近日公布自結獲利數字，8月稅後純益1,900萬元，年增678%，每股純益（EPS）0.15元。

中華化8月營收2.57億元，年增63%；稅前盈餘2,400萬元，年增822%；稅後純益1,900萬元，年增678%；EPS 0.15元。法人指出，中華化電子級硫酸新產線去年處於密集驗收階段，投入費用較多，致去年同期獲利表現接近損平。今年因新產線5月起正式對大客戶出貨，加上美、伊衝突推升硫磺及硫酸報價，以及軍工特化品標案挹注，獲利較去年同期顯著躍升。

法人表示，中華化第五條電子級硫酸產線今年正式出貨先進製程，隨硫酸使用需求增加，中華化未來出貨規模可望進一步放大，法人估先進製程硫酸占比預計今年年底達中個位數、明年有望提升至二至三成。

中華化 法人 營收

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