中華化上月純益年增6.7倍

被動元件需求升溫，拉貨動能向上游材料與通路端擴散，勤凱（4760）、雷科、蜜望實等迎來商機，業界指出，AI伺服器及資料中心擴建，推升積層陶瓷電容（MLCC）等元件用量與規格，帶動材料耗用及通路出貨，勤凱產能利用率已達上限，雷科被動元件相關訂單也增加，為第4季至明年營運添柴火。

2026-09-26 00:35