聯電ADR跌2.35% 第3季出貨增、產能利用率拚九成以上

昨（24）日為台股在節前最後一個交易日，因適逢中秋節及教師節連假前夕，市場觀望氣氛濃厚，權王台積電尾盤遭遇賣壓，終場股價下跌25元收2,475元，主要賣盤來自外資、投信法人；然而盤後鉅額交易卻買氣騰升，成交價最高逼近漲停價2,750元，以每股高達2,749.27元成交，刷新台積電掛牌以來最高成交價。

2026-09-25 01:52