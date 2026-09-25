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聯電ADR跌2.35% 第3季出貨增、產能利用率拚九成以上
晶圓代工業者聯電（2303）美國存託憑證（ADR）台灣時間25日收24.1美元，下跌0.58美元、跌幅2.35%，業界指出，儘管股價走弱，營運仍維持向上動能，第3季晶圓出貨量可望增加、產能利用率攀升，支撐後續業績表現。
聯電先前於法說會預估，第3季晶圓出貨量季增7%至9%，美元平均售價持穩，產能利用率可望升至九成以上，毛利率估達34%至36%，本季營運展望正向。
從營收表現來看，聯電今年8月營收250.44億元，月增5%、年增30.7%，創近四年新高及歷年同期最佳；前八月營收1,786.59億元，年增14.6%。出貨回升效益已逐步反映在營收，若產能利用率依公司預期走揚，將有助固定成本攤提，為獲利增添動能。
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