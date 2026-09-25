重返輝達供應鏈名單 法人調高雙鴻散熱股獲利預估值及目標價

雙鴻（3324）水冷產品重回輝達（NVIDIA）供應鏈名單，加上未來ASIC AI伺服器開始大量採用水冷設計，相關產品用量及趨勢持續向上，法人看好後市營運展望正向，調高獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，雙鴻7、8月合計營收69.0億元，主要受惠水冷產品出貨提升及6月訂單遞延效應，預期第3季營收可望季增中高個位數百分比，水冷產品出貨及營收占比增加，有利產品組合改善，帶動毛利率及獲利轉佳。

展望第4季，法人指出，雙鴻水冷產品回歸輝達供應鏈名單，包括機櫃分歧管、機內分歧管等產品開始量產，出貨份額有機會達30%，帶動水冷相關產品營收占比續增，加上冷卻液分配裝置營收比重攀升，預估單季營收可望季增逾一成。

在ASIC產品方面，法人表示，雙鴻已接獲數家雲端服務供應商（CSP）水冷訂單，其中，包括歧管等產品，預計第4季開始交貨，另超微（AMD）MI400除CSP客戶外，企業客戶也有出貨，預計2027年超微營收貢獻可達雙位數。

法人認為，超微、ASIC水冷板每層運算托盤已達3,000美元，明年起ASIC晶片將開始放量，有助於水冷產業產值大幅增加，且未來有機會採用兩面式水冷板，進一步帶動產品單價提升，雙鴻後市營運持續看旺。