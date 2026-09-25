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永光獲利／前八月稅前淨利2.52億元 轉虧為盈 稅前 EPS 0.46元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永光（1727）公布8月自結稅前虧損708萬元，每股虧損（EPS）約0.01元。前八月稅前淨利2.52億元，較去年同期轉盈，EPS 約0.46元。永光指出，8月稅前虧損主要受新台幣升值影響，造成匯兌損失。不過前八月稅前獲利數字，已較去年同期轉正。

永光8月合併營收7.47億元，年增33.16%；營業淨利506萬元，較去年同期由虧轉盈、增加4,325萬元；合併稅前虧損708萬元，較去年同期虧損金額減少142萬元。永光指出，8月稅前虧損，主要係今年8月新台幣升值幅度較大而導致有匯兌損失所致。

永光前八月營收57.05億元，年增12%；營業淨利1.7億元，較去年同期轉盈、增加2.6億元；稅前淨利2.52億元，同樣轉虧為盈，較去年同期增加3.35億元。

在各事業別部分，永光8月色料化學品營收2.51億元，年增22%；特用化學品營收1.68億元，年增13%；碳粉7,434萬元，年增31%；電子化學品2.71億元，年增86%；醫藥化學品598萬元，年減63%。

永光今年前八月累計營收57.05億元，年增11.64%。其中，色料化學品19.61億元，年增2％；特用化學品14.07億元，年增11％；碳粉7,434萬元，年增1％；電子化學品15.91億元，年增36％；醫藥化學品1.14億元，年減10%。

永光日前表示，今年電子化學品國際代工業務顯著放大；此外，自有產品也有所成長。代工業務除需求量持續擴大外，也陸續加入新品項。並將持續擴大銷售自有品牌的各類光阻產品，包括：PSPI (Photosensitve Polyimide)、低溫製程用OC（Overcoat）及BM (Black Matrix)光阻劑等。永光指出，今年電化事業明顯成長，已占整體營收近四分之一，躍居為集團營收占比第二大的事業處。

EPS 營收 新台幣

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