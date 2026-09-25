中華化獲利／8月1,900萬元 年增逾六倍 EPS 0.15元

中華化（1727）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結獲利數字，8月稅後純益1,900萬元，年增678%，每股純益（EPS）0.15元。

中華化8月營收2.57億元，年增63%；稅前純益2,400萬元，年增822%；稅後純益1,900萬元，年增678%；EPS 0.15元。法人指出，中華化電子級硫酸新產線去年處於密集驗收階段，投入費用較多，致去年同期獲利表現接近損平。今年則因新產線5月起正式對大客戶出貨，加上美、伊衝突推升硫磺及硫酸報價，以及軍工特化品標案挹注，獲利較去年同期顯著躍升。

法人表示，中華化第五條電子級硫酸產線今年正式出貨先進製程，隨硫酸使用需求增加，中華化未來出貨規模可望進一步放大，法人估先進製程硫酸占比預計今年年底達中個位數、明年有望提升至二至三成。

隨客戶對高純度硫酸使用需求放大，公司也持續規劃開拓產能，法人指出，公司未來目標打造10條先進製程產線，以支應大客戶需求。

除電子級硫酸外，中華化旗下特化品，也陸續傳出新進度。中華化近年將特化品應用範圍，延伸至高頻樹脂相關材料、航太燃油、工程塑料單體及軍工應用，並陸續貢獻營收。法人指出，中華化已取得軍工特化品標案，並將延至第3季出貨，更已取得客戶第2批訂單，未來具一定訂單能見度。

展望未來，中華化亦積極布局電子級濕式化學品，產品涵蓋黃光製程顯影液、金屬蝕刻液、溶劑清洗液及電子級溶劑等；代工業務則提供電子級溶劑分裝／混合，以及光阻顯影劑、去光阻劑等服務。此外，在特化材料方面，高頻樹脂材料已進入小量試產階段。展望未來，公司表示，將持續拓展電子級濕式化學品應用領域，並深化差異化產品布局。