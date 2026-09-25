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百德私募 擬發2,000萬股
高階工具機大廠百德（4563）股東臨時會昨（24）日通過，辦理115年度私募普通股案，預計總發行股數上限不超過2,000萬股，募集資金將用以充實營運資金、償還銀行借款、新增轉投資事業及購置資本支出等。
值得注意的是，私募對象除了內部人或關係人，如總經理謝天昕、副總經理黃國欽等人之外；還有能協助公司營運所需各項管理及財務資源、提供經營管理技術、加強財務成本管理、拓展產品生產多元化或銷售通路市場的策略性投資人。
剛從德國國際金屬加工展回國的百德總經理謝天昕表示，此次參展發現歐洲在軍工產業帶動下，市場需求明顯回溫，此次展會現場就接獲多台五軸複合加工機訂單，金額逾新台幣1億元。
另外，美國在低軌衛星、汽車及AI半導體產業帶動下，市場也持續升溫；中國大陸內需市場也逐步升溫，動能主要來自汽車、半導體及低軌衛星等產業，近期市場已出現控制器缺料的情形；印度及土耳其市場也不錯。
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