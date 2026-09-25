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台積盤後交易價2,749元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

昨（24）日為台股在節前最後一個交易日，因適逢中秋節及教師節連假前夕，市場觀望氣氛濃厚，權王台積電尾盤遭遇賣壓，終場股價下跌25元收2,475元，主要賣盤來自外資、投信法人；然而盤後鉅額交易卻買氣騰升，成交價最高逼近漲停價2,750元，以每股高達2,749.27元成交，刷新台積電掛牌以來最高成交價。

根據臺灣證券交易所盤後公告，台積電昨共出現六筆鉅額配對交易，合計成交233張，總成交金額達5.89億元，每股成交均價約2,528.89元。該六筆交易成交價全數高於昨日正常交易時間收盤價的2,475元，最低成交價為2,479.26元。

其中，最令市場高度關注的是，其中一筆以每股2,749.27元成交42張，成交總額達1.15億元。該成交價與今日現貨漲停價2,750元僅差0.73元。

法人指出，這已非台積電近期首次在鉅額交易市場以極端高價成交。

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