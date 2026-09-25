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崇友衝刺高階電梯 績優

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

AI科技產業擴廠潮持續，帶動科技廠辦、研發中心及商用不動產建置需求升溫，電梯設備需求同步受惠，電梯大廠崇友（4506）可望受惠，今年以來營收已繳出創同期新高的好成績。

崇友表示，目前在手訂單滿檔，將持續強化高階電梯技術布局，搶攻科技廠辦及高端商用不動產市場。

崇友表示，台灣為半導體、先進封裝及AI伺服器供應鏈重要聚落，隨科技業持續擴大投資，科技總部大樓、廠辦、研發中心等建置需求同步增加，除了帶動營建市場，也推升高階商用電梯的需求。

為掌握AI基礎建設商機，崇友持續投入新梯產品技術開發，布局新一代超高速電梯、智能環保與高效節能、物聯網電梯與雲端監控，以及AI派車群控管理等四大技術，強化智慧化、高效節能及安全管理功能，擴大接單機會。

崇友指出，目前在手訂單維持良好水準，後續將持續以新梯技術創新為核心，結合智慧化、節能產品與專業維修保養服務，推動新梯、汰舊換新及維保三大業務穩健發展。

電梯 崇友 總部

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