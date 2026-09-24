體感設備龍頭智崴（5263）旗下i-Ride飛行劇院引進日本哥吉拉IP《哥吉拉·極限之乘：巨獸爭鋒》，並以台灣作為日本以外首個海外市場，目前於台北、高雄兩館上映，上映首月累計票房突破千萬元，為智崴下半年業績增添動能，預料全年營收將創新高紀錄。

《哥吉拉‧極限之乘：巨獸爭鋒》不同於傳統電影以固定銀幕觀看內容，透過i-Ride飛行劇院20米巨大球幕、懸空動態座椅，搭配風感、水霧等多重感官特效，觀眾將隨著飛艇高速俯衝、急轉、升空，在雙腳懸空的狀態下直接飛進巨獸戰場。

智崴指出，雖然該片最低單人票價699元，約是一般電影票價的兩倍，仍吸引粉絲進場體驗，顯示熱門IP結合沉浸式娛樂所帶動的消費動能，為台灣娛樂市場創造新的票房模式。

智崴今年營運持續增溫，8月營收3.49億元，創歷史單月新高記錄，月增72.77%，年增216.56%；前八月營收14.08億元，年增79.3%，為同期最佳。

智崴今年全球專案持續推進，2026年至今新接專案涵蓋美國、越南、巴西及中東等市場，產品包括大型體感遊樂設備、互動式劇場、沉浸式劇院以及多款飛行劇院系統。