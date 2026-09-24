GIS 擴大投資光通訊

觸控模組大廠 GIS-KY（6456）昨（24）日召開法說會，公司表示，衝刺光通訊新業務，董事會核准今年資本支出大幅提升至80億元，其中，新投入光通訊雷射光源封裝與測試設備即占40億至50億元，第一期設備已試量產，力拚第4季小量出貨，明年起貢獻營收。

受記憶體缺貨漲價，加上提列大陸子公司盈餘匯回所得稅費用影響，GIS上半年稅後淨損12.56億元，每股淨損3.76元，較去年同期每股淨損0.09元擴大。GIS表示，隨缺料狀況緩解，7月起營收已回升至40億元之上，預期下半年營運有望展現逐季回溫態勢。

談到光通訊業務，公司表示，目前聚焦800G以上高功率與高階晶片封裝服務，不論是連續波雷射（CW Laser）、電吸收調變雷射（EML），均已具備量產能力。現階段接觸對象以國際大廠為主，產線正全力調教生產良率與效率。

GIS日前董事會通過，代台灣子公司英特盛科技與越南子公司GIS Technology（Vietnam）新增資本支出預算，總計投入33.97億元，將用於新產品產能建置。GIS表示，資本支出主要用於採購光通訊雷射光源的封測設備，預計明年上半年設備陸續到位。

GIS表示，該公司在超聲波與電容式指紋辨識領域深耕多年，累積深厚的晶片封裝測試經驗，具備切入光通訊封裝的技術門檻。未來在雷射光源封測站穩腳步後，不排除進一步向產業鏈上下游延伸拓展。除了光通訊布局外，越南新廠預計今年底完工，明年初陸續投入產品量產，除了供應大客戶觸控模組外，也將承接部分光通訊光源封測業務。