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CCL族群人氣大噴發

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）8月獲利爆衝，單月每股純益2.54元，獲利相當於第2季72.2%，激勵股價昨（24）日衝上漲停價595元，並掀起類股新一波強勁行情，人氣火熱，騰輝昨天同步攻上漲停板337.5元、漲30.5元；台燿收1,495元、漲35元；台光電收5,050元、漲30元。

台灣電路板協會（TPCA）最新分析指出，2026年上半年台灣PCB材料海內外產值達2,716億元，年增38.6%。成長動能主要來自於硬板材料中的高頻高速CCL。此外，玻纖布、銅箔等關鍵材料持續供不應求，進一步推升整體PCB材料產業產值。

2025年下半年以來，AI伺服器與高速網通需求快速成長，帶動PCB、載板及關鍵材料供需轉趨緊張。進入2026年後，短料情況不僅沒有明顯改善，影響範圍反而由Low CTE、Low Dk2及HVLP4等高階材料，逐步擴大至CCL、高階PCB、ABF載板、製程設備與耗材，部分中低階材料及一般性CCL料號也開始出現交期延長或價格上漲的現象。

CCL 族群 聯茂

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銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）8月獲利爆衝，單月每股純益2.54元，獲利相當於第2季72.2%，激勵股價昨（24）日衝上漲停價595元，並掀起類股新一波強勁行情，人氣火熱，騰輝昨天同步攻上漲停板337.5元、漲30.5元；台燿收1,495元、漲35元；台光電收5,050元、漲30元。

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