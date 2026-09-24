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百德股東臨時會通過辦理私募普通股案 下半年營運可望優於上半年

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

高階工具機大廠百德（4563）股東臨時會24日通過辦理115年度私募普通股案，預計總發行股數上限不超過2,000萬股，募集資金將用以充實營運資金、償還銀行借款、新增轉投資事業及購置資本支出等。

值得注意的是，私募對象除了內部人或關係人，如總經理謝天昕、副總經理黃國欽等人之外；還有能協助公司營運所需各項管理及財務資源、提供經營管理技術、加強財務成本管理、拓展產品生產多元化或銷售通路市場的策略性投資人。

剛從德國國際金屬加工展（AMB）回國的百德總經理謝天昕表示，此次參展發現歐洲在軍工產業帶動下，市場需求明顯回溫，此次展會現場就接獲多台五軸複合加工機訂單，金額逾新台幣1億元以上。

另外，美國在低軌衛星、汽車及AI半導體產業帶動下，市場也持續升溫；中國大陸內需市場也逐步升溫，動能主要來自汽車、半導體及低軌衛星等產業，近期市場已出現控制器缺料的情形；印度及土耳其市場也不錯。展望明年工具機產業景氣，謝天昕認為，應該會優於今年。

看好大陸市場需求並應對區域供應鏈變化，百德在中國大陸中山租地設廠，並於今年正式投產，初期以三軸機為主，預計年產量可達100至150台規模，挹注在地營運動能。

百德8月合併營收2.59億元，月增51.1%、年增29.2%，回到年月雙增走勢；累計前八月合併營收17.21億元、年減9.1%，年減幅持續收斂中。

百德今年第2季已轉虧為盈，下半年受惠於航太動能穩健、印度與歐洲高階工具機大單，以及氫燃料電池設備出貨，營運可望優於上半年。

目前，百德在手訂單金額近20億元，能見度已看到明年第2季以後，部分航太訂單甚至看到明年底。法人估，百德第3季營運約與第2季持平，但第4季因有遞延訂單放量出貨，單季營收應為全年最高，全年營收也會優於去年全年，並有機會轉虧為盈。

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