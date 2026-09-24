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中鋼獲利／自結前八月稅前盈餘37.17億元 相較去年同期由虧轉盈

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中鋼（2002）24日公布8月自結損益，單月稅前盈餘7.23億元，月增10.4%、年增156%；累計前八月稅前盈餘37.17億元，相較去年同期由虧轉盈。展望前景，中鋼指出，目前煤鐵價格驟升推漲煉鋼成本，亞洲地區受惠鋼材供需正向改善，多數鋼廠盤價順勢止跌反漲，第4季旺季可期。

中鋼公布8月單月合併營收為279.48億元，受出貨量波動影響，較上月的297.97億元減少17.71億元，月減6%、年增13%。但在銷售單位毛利提升帶動下，單月合併稅前盈餘達7.23億元，較上月的6.55億元增加6,809萬元，月增逾一成；累計今年前八月合併稅前盈餘37.17億元，年增200.5%。

就總體經濟來看，中鋼指出，全球經濟溫和成長，國際貨幣基金（IMF）預期今年全球經濟成長率為3.0%，惟中東戰事未歇，且美國9月正式轉向升息，年底前可能再升，不確定性因素升高，須持續觀察。

而台灣受惠AI供應鏈需求暢旺，出口與投資動能增強，外銷訂單成長率連18個月正成長，主計總處預估今年經濟成長率達11.05%，創近40年來新高。

在鋼鐵方面，煤鐵價格驟升推漲煉鋼成本，帶動國際鋼價回溫；美國關稅政策及供應趨緊，熱軋行情高檔趨升；歐洲受碳邊境調整機制及進口關稅配額限制，熱軋價格明顯調漲；亞洲地區受惠鋼材供需正向改善，多數鋼廠盤價順勢止跌反漲。

以該公司為例，10月月盤及第4季季盤盤價，各以漲盤和平高盤開出；月盤部分，熱軋鋼捲（軋延料）熱軋鋼板、鋼捲（一般料）和冷軋鋼捲（一般料）調漲每公噸600元；電鍍鋅鋼捲（建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）調漲每公噸500元。

季盤部分，船用等鋼板和電磁鋼捲（中低規）調漲每公噸500元；電鍍鋅鋼捲（抗指紋）、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）調漲每公噸600元，其餘如棒線（低碳、中高碳、冷打、低合金）、熱軋鋼板、鋼捲（中高碳、工具鋼）和冷軋鋼捲（中高碳、工具鋼、製桶）等品項持平。市場預期將拉升下游備貨動能，第4季鋼市回暖可期。

中鋼

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