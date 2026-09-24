中鋼8月獲利月增10% 第4季接單可望優於第3季

中鋼公布8月自結稅前淨利為新台幣7.23億元，較7月增加10%。中鋼主管表示，因8月內銷占比提高，內外銷組合有利毛利表現，帶動鋼鐵業銷售單位毛利增加；隨美國鋼價走揚、部分訂單回溫，第4季接單情況可望優於第3季。

中鋼今天公布8月自結稅前獲利為7.23億元，月增10%，較去年同期稅前淨損12.91億元轉虧為盈；今年前8月稅前淨利37.18億元，扭轉去年同期稅前淨損36.99億元的情況。

中鋼指出，8月稅前淨利較7月增加，主因鋼鐵業銷售單位毛利提高，帶動營業利益增加；不過，因股利收入減少，業外收支較7月不利。中鋼8月個體鋼品銷售量為54.83萬公噸，前8月銷售量為499.73萬公噸。

觀察中鋼近期獲利變化，今年4月終結連3個月虧損，轉為稅前淨利4.85億元；5月、6月稅前淨利分別增至13.54億元、14.66億元；7月雖連續第4個月獲利，但稅前淨利降至6.55億元，8月再度回升。

中鋼主管向中央社記者表示，近期幾個月獲利出現變化，是因持續降雨，使外銷出貨計畫受到影響，由於雨天不利外銷鋼品裝入船艙，內外銷比重每月可能變動逾10個百分點。8月因內銷占比提高，外銷比重較低，而內銷價格較具空間，使內外銷組合有利於毛利表現。

展望後市，中鋼認為，第3季是傳統淡季，且歐盟關稅措施與美國關稅政策均造成影響；不過美國在供給減少下鋼價走揚，已有部分訂單浮現。隨需求回溫，第4季接單情況可望優於第3季。