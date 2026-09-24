聽新聞
0:00 / 0:00
驊宏資續搭資安商機議題 股價收漲近5％
系統整合商驊宏資（6148）持續搭上AI資安熱潮，推動24日股價一度攻上漲停，終場收漲4.95％至39.2元，股價持續站在波段高點。由於未來AI帶來的資安需求將持續看增，法人預期，驊宏資後續業績將有望搭上這波商機，推動營運回溫。
驊宏資公告8月合併營收為5,921萬元、月成長41.4％，寫下五個月以來新高，相較去年同期大幅增加95.4％。累計今年前八月合併營收達3.43億元、年減34.7％。
驊宏資在產品代理服務上已經成功卡位進入戴爾、Cisco、微軟及甲骨文及Vmware等相關大廠，後續在AI、雲端及大數據平台應用上有機會受惠於這波AI資安商機，持續帶動營運向上成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。