驊宏資續搭資安商機議題 股價收漲近5％

系統整合商驊宏資（6148）持續搭上AI資安熱潮，推動24日股價一度攻上漲停，終場收漲4.95％至39.2元，股價持續站在波段高點。由於未來AI帶來的資安需求將持續看增，法人預期，驊宏資後續業績將有望搭上這波商機，推動營運回溫。

驊宏資公告8月合併營收為5,921萬元、月成長41.4％，寫下五個月以來新高，相較去年同期大幅增加95.4％。累計今年前八月合併營收達3.43億元、年減34.7％。

驊宏資在產品代理服務上已經成功卡位進入戴爾、Cisco、微軟及甲骨文及Vmware等相關大廠，後續在AI、雲端及大數據平台應用上有機會受惠於這波AI資安商機，持續帶動營運向上成長。