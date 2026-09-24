快訊

疑口角衝突！新北16歲高中生頸部遭利刃刺傷 命危送醫與死神拔河

川習會前先施壓？陸國防部態度強硬 提「八一七公報」要求停止對台軍售

台壽爆5年內控黑洞…員工挪用1600萬元 金管會重罰960萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

驊宏資續搭資安商機議題 股價收漲近5％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

系統整合商驊宏資（6148）持續搭上AI資安熱潮，推動24日股價一度攻上漲停，終場收漲4.95％至39.2元，股價持續站在波段高點。由於未來AI帶來的資安需求將持續看增，法人預期，驊宏資後續業績將有望搭上這波商機，推動營運回溫。

驊宏資公告8月合併營收為5,921萬元、月成長41.4％，寫下五個月以來新高，相較去年同期大幅增加95.4％。累計今年前八月合併營收達3.43億元、年減34.7％。

驊宏資在產品代理服務上已經成功卡位進入戴爾、Cisco、微軟及甲骨文及Vmware等相關大廠，後續在AI、雲端及大數據平台應用上有機會受惠於這波AI資安商機，持續帶動營運向上成長。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股中秋前降溫！散熱股續夯 雙鴻、健策創高 3檔擠進漲點貢獻 Top 5

漲多拉回不用怕！多頭買盤轉向這「五大轉機黑馬股」 波段攻勢啟動

安葆營運加溫 股價早盤強攻漲停

無敵切入 AI 商機 股價直奔漲停

相關新聞

台塑化重訊公告 斥資3.06億元向台朔重工購設備

台塑化今天下午召開重大訊息記者會，表示因業務需要，自去年9月25日起至今天止，向關係人台朔重工購置生產用機械設備，總價款...

台塑化下午4點半召開重訊記者會 說明關係人交易

臺灣證券交易所公告，台塑化（6505）將於今日16時30分，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由副總經理蔡健堂說明關係人交易事宜。

兼具營運動能及殖利率題材 法人調高鈊象目標價

鈊象（3293）隨美國與TaDa Gaming授權放量優於預期，第2季營運繳出亮麗成績單，法人認為，東南亞等海外市場成長動能仍強，緩解國內趨緩壓力，加上具高殖利率題材，調高獲利預估值及目標價。

客戶需求續強 法人調升日月光投控獲利預估值及目標價

日月光投控（3711）受益先進封裝及一般封裝需求同步增溫，營運逐季走揚，加上美系大客戶CPU自9月開始出貨，法人看好，後續動能持續強勁，調高獲利預估值及目標價。

景碩觸漲停天價 擠下聯發科、台積電奪盤中成交值冠軍 千元關卡在望

景碩（3189）公布自結獲利，自結8月單月淨利約8.17億元，年增353.89%，單月每股稅後純益1.59元，24日股價開高走高，一度飆升至漲停996元，寫歷史新高，千元關卡在望，盤中擠下聯發科（2454）、台積電（2330）居成交值冠軍；ABF股中，南電（8046）、欣興（3037）也走高。

臻鼎發債 籌措252億

PCB龍頭臻鼎-KY宣布，完成第六次海外可轉換公司債訂價，共募資8億美元（約新台幣252.24億元），預計9月29日發行，後於新加坡交易所掛牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。