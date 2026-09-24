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平和環保法說會／攻半導體高毛利廢水 台南氯化銨新廠拚年底商轉

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

廢水處理廠平和環保-創（6771）24日召開法說會，總經理黃弘傑表示，旗下台南廠成功將氨氮廢水轉化為工業級氯化銨產品，製程設備已測試完成，待工廠登記變更核准後即可正式上線銷售；同時，子公司萬境展業預計年底申請甲級廢棄物清除許可，明年進軍有害事業廢棄物清運市場，為集團注入新營運成長動能。

面對半導體市場布局，黃弘傑指出，集團既有客戶已涵蓋半導體上下游供應鏈，隨著客戶產能擴充與擴廠，帶動廢水量陸續提升。

他表示，由於半導體與科技業廢水水質特殊、處理難度高，相對毛利率表現較佳，公司近期已針對高難度廢水與工研院展開深度合作，並積極接洽科技新客戶，未來高毛利半導體廢水比重將持續拉升。

黃弘傑說明，今年上半年營運維持穩定成長，7、8月營收均站穩5,000萬元以上。雖然去年底單一大型廢棄物清運專案到期結案，導致今年清除業務占比略降，但水處理核心本業營收占比仍達七成以上。

此外，目前岡山廠單月處理量約4萬餘噸，相較以往高點5萬至6萬噸仍有相當充沛的產能利用空間，加上收費單價提高，今年下半年展望維持樂觀穩定成長。

黃弘傑透露，因應2027年放流水加嚴標準及產業轉型需求，公司從今年起啟動製程智能化升級，明年將編列一筆資本支出，攜手工研院引進新處理系統，以提升集團廢水增收總量，相關具體投資預算預計於年底董事會定案後對外公告。

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