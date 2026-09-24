兼具營運動能及殖利率題材 法人調高鈊象目標價

鈊象（3293）隨美國與TaDa Gaming授權放量優於預期，第2季營運繳出亮麗成績單，法人認為，東南亞等海外市場成長動能仍強，緩解國內趨緩壓力，加上具高殖利率題材，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，博弈內容市場由國際大廠主導，歐美業者多以單一版本推向全球，鈊象在遊戲中導入休閒遊戲玩法，並依國家與區域量身設計玩法與視覺風格，與國際大廠形成區隔。

隨AI全面導入研發與美術流程，鈊象在研發人員由3月的951人降至903人，授權遊戲每月仍可推出三至五款新作，並為營運夥伴大量生成廣告素材，協助降低美國市場逐年攀升的獲客成本。法人認為，出品速度與在地化能力，是鈊象在多國市場持續擴大上架關鍵。

法人指出，美國Sweepstakes市場由實體場所延伸至手機即可參與的Social Sweepstakes，營運範圍不再侷限於傳統三大州。鈊象在原三大州市占率約六成、基期已高，近兩年透過Social Sweepstakes擴展至其他州，帶動美國營收占比由去年同期的10%提升至今年前八月的14%。

目前美國50州中有35州允許營運，原三大州以外的32州滲透率仍低，法人預期，美國將成為鈊象未來一至兩年最主要增長動能。東南亞營收占比54%，雖然基期較高，但第4季仍有數個區域可望新增合作。

法人表示，鈊象TaDa Gaming 在中南美表現優異，並已取得英國、義大利、荷蘭、比利時、德國及西班牙等歐洲市場執照，以逐款上架、多國輪動方式擴大覆蓋，帶動其他地區營收持續成長。