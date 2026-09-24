客戶需求續強 法人調升日月光投控獲利預估值及目標價

日月光投控（3711）受益先進封裝及一般封裝需求同步增溫，營運逐季走揚，加上美系大客戶CPU自9月開始出貨，法人看好，後續動能持續強勁，調高獲利預估值及目標價。

法人分析，日月光投控隨oS外包、晶圓測試及AI相關先進封裝帶動，且Wire Bond、Flip Chip及傳統先進封裝產能利用率維持高檔，第2季毛利率上揚至21.0%，稅後純益210.5億元，EPS為4.8元，優於預期並創近四年新高。

展望第3季，日月光投控主要成長動能仍來自ATM產能持續開出，先進封裝、一般封裝與測試需求維持強勁，其中，Full Process由開發階段進入量產，美系大客戶CPU於9月開始出貨，帶動先進封裝Content進一步提高。

法人表示，Non-LEAP則在工業、電源、連接、儲存與AI周邊晶片需求支撐下，維持85%以上滿載水準。EMS則受記憶體等零組件價格上升推升名目營收，上修單季營收預估值至中高個位數百分比。

雖然EMS營收大幅增加，但ATM毛利率在LEAP占比提高、測試業務放量、一般封裝維持高稼動率及價格調整逐步反映下持續改善，加上既有設備營運槓桿擴大，上調毛利率預估0.6個百分點，獲利同步水漲船高。