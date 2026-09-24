無敵切入 AI 商機 股價直奔漲停

無敵（8201）24日開盤跳空開高，僅僅不到五分鐘便直衝漲停，漲停價13.3元，上漲1.2元，漲幅9.92%，成交量412張。總經理李圍正23日於法說會上指出，公司成功搶入AI商機，拿下高階AI伺服器經銷代理業務，目前仍有不少在手訂單，下半年將視原廠缺料情況，盡力滿足客戶需求。

公司表示，目前經銷代理產品以B200、B300以及GB300為主，GB缺貨情形相對嚴重，產品交期較長。公司主要經銷客戶在台灣及東南亞等地，近期剛完成一項政府大型專案，未來將持續接單。

除AI伺服器外，公司目前也正積極推動車用電子產品，今年已陸續有進度，包括AC控制系統以及sensor感測器的部分。客戶方面，公司開始進入國內市場，和國內專業AI客戶合作，並開始陸續小額出貨。此外，在新產品部分，無敵切入數位相機市場，將其應用在不同產品領域。