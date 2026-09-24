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聯茂攻漲停！AI 伺服器、低軌衛星雙引擎催動
聯茂（6213）開盤即飆上595元漲停板，展望後市，法人表示，聯茂未來三年持續擴產，產能預計由今年底的570萬張提升至2029年的910萬張，增加約60%，主要鎖定AI伺服器與低軌衛星需求。
此外，法人表示，美聯茂系GPU客戶M9材料已通過認證，預期2027年起小量出貨，帶動高階料號占比持續提升；隨新產能陸續開出，產品組合也可望進一步優化。
投顧法人預估，聯茂2027年營收683.8億元，年增32.4%；毛利率29.9%，年增5.8個百分點；稅後淨利110.1億元，年增58.8%，EPS達30.3元。考量產業趨勢明確，加上2026年下半年漲價效益持續發酵，有助公司營運體質明顯改善，因此給予目標價757元，以2027年預估本益比25倍計算，投資評等為「買進」。
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