聯茂攻漲停！AI 伺服器、低軌衛星雙引擎催動

景碩（3189）公布自結獲利，自結8月單月淨利約8.17億元，年增353.89%，單月每股稅後純益1.59元，24日股價開高走高，一度飆升至漲停996元，寫歷史新高，千元關卡在望，盤中擠下聯發科（2454）、台積電（2330）居成交值冠軍；ABF股中，南電（8046）、欣興（3037）也走高。

2026-09-24 11:16