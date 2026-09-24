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景碩觸漲停天價 擠下聯發科、台積電奪盤中成交值冠軍 千元關卡在望

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
景碩董事長廖賜政。聯合報系資料照
景碩董事長廖賜政。聯合報系資料照

景碩（3189）公布自結獲利，自結8月單月淨利約8.17億元，年增353.89%，單月每股稅後純益1.59元，24日股價開高走高，一度飆升至漲停996元，寫歷史新高，千元關卡在望，盤中擠下聯發科（2454）、台積電（2330）居成交值冠軍；ABF股中，南電（8046）、欣興（3037）也走高。

景碩今年股東會已通過私募等議案，重申今年逐季成長的營運目標，且先前的董事會也通過資本支出235億元，主要是因應未來3年擴充ABF載板產能設備需求，預計今年資本支出約80億元，其中60億元為ABF載板投資。

景碩近年轉型耕耘高階載板，淡出傳統PCB生產，近年擴產都是高階載板產能，且集中在台灣生產，法人認為，景碩營運最壞情況已過，且持續升溫，有關缺貨漲價議題，景碩曾回應表示，預期載板漲價效益下半年會更顯著，但受到銅箔等多項材料成本上漲的壓力，預期漲價幅度有限，毛利率改善仍以稼動率提升所帶動。

景碩24日早盤以938元開出，一度衝達996元漲停板，寫歷史新高，盤中漲幅逾8%；南電以1,210元平盤開出，一度拉升至1,270元，盤中漲幅逾2%；欣興以1,155元低盤開出後走高，一度衝達1,190元，盤中漲幅近1%。

聯發科 景碩 漲停

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