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中釉放量大漲衝上漲停 玻璃陶瓷基板重新受到關注
中釉（1809）24日出量大漲，股價一舉攻上漲停，衝至45.35元鎖死。中釉持續耕耘新材料技術，和中研院、日本山村硝子共同開發大面積、低介電及高強度類晶玻璃陶瓷基板，可應用在高階封裝。中釉表示，目前仍處於研發階段。
中釉開發的類晶玻璃陶瓷中介層（Glass-ceramic Interposer）材料，具備低介電與高機械強度，有助降低高頻訊號傳輸損耗，在先進封裝製程中可降低翹曲、散熱等問題，可應用在AI加速器、資料中心GPU與高頻通訊模組封裝。
中釉強調，類晶玻璃陶瓷基板具備良好材料韌性等特質，惟因產品在後端加工過程中，會出現玻璃基板脆裂問題，因此相關產品還在研發測試階段，離量產還有一段距離。
法人指出，當晶片功率愈高，電源模組、功率元件與被動元件承受的熱壓力就愈大。而陶瓷基板具備高熱導率、高絕緣與高可靠度，因此正在從車用、工控、LED領域擴大到AI伺服器、功率半導體與高階被動元件。
中釉目前旗下有三大事業，包括陶瓷事業部、建築材料事業部、新材料事業部；其中新材料事業包括螢光玻璃片、電子級玻璃Low DK、全固態電池材料等三大產品。螢光玻璃片今年前八月出貨量已較去年同期大增近五成，目前訂單能見度已到第4季；固態電池用固態電解質材料，正配合客戶開發進度進行送樣與測試，產品驗證中。
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