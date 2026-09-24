巨虹撤銷現增案 另辦私募訂價比參考價打8折

上櫃電子通路商巨虹原本擬辦理現金增資案，今天凌晨公告，因考量近期市場景氣變化及資本市場波動情形，並綜合評估整體籌資環境影響，決議申請撤銷現增發行新股案。

巨虹原本現增案，是為了取得資金，透過子公司宏康控股，收購Midas Health公司，間接取得百略醫學82.35%股權，布局醫材通路。現增取消後，連動子公司宏康與賣方Midas所簽訂的股份買賣契約，所約定之最終交易日為9月30日，相關交易條件未能成就，依該契約約定，賣方得沒收宏康先前已支付訂金3000萬美元（約新台幣9.54億元），作為終止交易的相關費用，全數相關費用將由巨虹負擔，

巨虹表示，若未來交易確定未完成，仍應依當時的契約事實及法律狀態，由託管銀行判斷賣方取得終止費之條件是否已成立，若相關交易條件未能成就，依該契約約定，賣方得沒收訂金3000萬美元。

巨虹決定依照先前股東臨時會決議的3000萬股私募額度內，規劃分階段辦理私募，其中9月底前預訂先完成1500萬股募集，另外1500萬股預計10月底募集完成。

根據巨虹公告，第一階段私募訂價為每股新台幣37元；對照以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價而得出的參考價格46.25元，價格打8折。

巨虹表示，預計執行此次私募計畫將用於轉投資事業，支應買回宏康公司第三方股東所持的全部股權，強化公司整體經營體質。