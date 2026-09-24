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亞昕雙案齊發 總銷180億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

看好央行鬆綁部分房市管制，有望帶動市場信心回升，亞昕國際（5213）昨（23）日宣布，第4季將在台中一口氣推出水湳文商段「亞昕THE ARC」及大里「亞昕康橋大道」兩案，總銷合計達180億元，為第4季預售市場「拉尾盤」。

根據亞昕盤點，集團目前在台中還有約2萬坪土地儲備量，足以滿足未來三到五年推案需求。

亞昕表示，集團自2019年進入台中市場，從北屯、北區、南屯一路延伸至西屯與大里，七年布局八案，版圖橫跨水湳經貿園區、科博館特區、北屯十四期、南屯、大里及西屯等重要生活圈。

今年第4季，水湳文商段總銷120億元「亞昕-THE ARC」，與大里總銷60億元「亞昕-康橋大道」將接力登場。一案坐落水湳核心發展軸線，一案深耕大里核心生活圈，雙案接力亮相，為亞昕持續深耕台中再添重要里程碑。

回顧七年足跡，亞昕在台中陸續推出「亞昕一緒」、「亞昕一沐」、「亞昕一緻」、「亞昕嶼森」、「亞昕丰山」、「亞昕織御」，並於今年再將腳步延伸至水湳經貿園區與大里核心生活圈，推出「亞昕THE ARC」及「亞昕康橋大道」。

八個建築作品，產品規劃涵蓋15至40坪，從小家庭、自住換屋到置產需求，亞昕希望在不同區域與生活樣貌中，提供更貼近居住者需求的選擇。

南屯 央行 康橋

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