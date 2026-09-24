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巧新推進非車用領域
巧新（1563）除了車用本業之外，正全力加速推進非車用領域的第二成長曲線。切入全球半導體供應鏈在地化與 Scope 3減碳浪潮。巧新目前正與客戶配合並加速進行腔體零組件成品驗證，客戶未來需求能見度明確，可為中長期非車用之業務奠定基礎。
根據國外研調機構數據綜觀來看，經計算2026年至2031年，全球半導體設備關鍵零部件鋁材市場年複合成長率（CAGR）達6.6%，全球半導體非關鍵鋁材市場規模的CAGR更高達17.2%，凸顯市場規模龐大的商機。
巧新公司指出，面對半導體前段設備（CVD/PVD、蝕刻腔體）零組件長期以進口鋁板材搭配CNC切削，加工廢料高達70％以上及高碳足跡等痛點，巧新以更接近成形之鍛造技術與地理位置優勢，切入全球半導體供應鏈在地化與 Scope 3 減碳浪潮。
巧新目前正與客戶配合並加速進行腔體零組件成品驗證，客戶未來需求能見度明確，可為中長期非車用之業務奠定基礎。
全球超跑、豪華車品牌，包括捷豹路虎（JLR）、BMW等需求攀升，巧新今年8月單月營運表現仍較去年同期穩健成長。隨著9月起品牌車廠陸續結束暑休恢復正常拉貨，巧新認為鍛造輪圈出貨動能將重新增溫。
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