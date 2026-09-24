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精華生醫預計10/15掛牌

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

保健食品CDMO廠精華生醫（7806）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,040張，競拍底價42.31元，最高投標張數265張，暫定每股承銷價55元，競拍時間為9月29日至10月1日，10月5日開標；10月2日至6日辦理公開申購，10月8日抽籤，預計10月15日掛牌。

精華生醫董事長陳俊宏表示，精華生醫已布局16項國內外專利（含申請中），涵蓋萃取製程設備、劑型輸送系統與機能性複方配方，並擁有思倍聰、筋活源、潤肌源、蔓舒妍、甘衡寶五大專利配方，以及技轉自台灣大學的LM護腎益生菌（PRen+），可協助品牌客戶建立產品獨特性與市場排他性。

展望後市，陳俊宏指出，第4季通常是保健食品的銷售旺季，隨著雙11、雙12等購物節促銷活動展開，預計可進一步帶動直播與電商通路的訂單需求，全年營收可望較去年有所成長。

在產能布局方面，精華生醫二廠預計於明年第1季完工，自動倉儲則規劃在今年第4季正式啟用，未來可望降低目前對外租用倉儲所產生的成本與運輸問題。此外，現階段部分益生菌產品仍採委外方式生產，後續也規劃逐步轉回自有產線製造。

精華 競拍 陳俊宏

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