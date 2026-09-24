國統拿下屏東縣府大單

國統（8936）大咬AI水電管材商機，最新公告除了拿下屏東縣政府的新園工業用地及新園產業園區委託開發、租售及管理案，開發金額為38.77億元；另轉投資成立生產高密度聚乙烯（HDPE）管材的子公司國永泓將於今年底量產，卡位AI電力廠務需求。

據悉，AI資料中心與科技廠擴建，推升HDPE電纜導管及供水管線需求；同時，中東石化原料供應受阻，此前曾一度讓部分市場的HDPE管材出現缺貨與漲價。供需兩端夾擊，是這波管材市場緊張的關鍵。

國統表示，屏東新園產業園區總開發面積34.14公頃，可提供21.35公頃產業用地，基地坐落於新園鄉新園村，由屏63線貫穿，交通條件優越，向北銜接台27線及88快速道路，可快速直通小港機場與高雄市區，向南連通台17線，直達東港與高雄林園高值化產業園區。

該公司近期將與屏東縣府正式簽約。預計五年內完成土地取得、園區開發及產業用地租售。

國統並指出，為強化公司競爭力整合產業上下游，轉投資成立生產高密度聚乙烯（HDPE）管材之子公司國永泓，目前持股60%，HDPE管材應用範圍有火力發電廠冷卻與排水管、海水淡化廠取排水管、自來水管與用戶接管、汙水和下水道管、再生水管等。

初期規劃四條生產線，尺寸由32公釐到1,200公釐，預計於2026年底完成布線投入量產，擴大公司的產業領域布局，提升營收動能。

同時，該公司並將以核心競爭力之管道工程豐富的實績，跨足電力管道工程，初步規劃投入「345kV興達至南科線電纜線路」，該工程預定線路長度近44公里總經費預算達300億元，工法涵蓋明挖、潛鑽、推管、潛盾。國統在這方面實績為明挖196KM、推管32KM、潛KM足以用過去工程經驗切入電力管道工程。

據了解，國統隨著在手管材及工程訂單進度持續推進，上半年獲利4.63億元、年增逾15%，每股純益1.87元。

下半年隨著新工案如「豐原一場一、二期工程」、「烏日至南屯送水管工程」及子公司國洋「竹南頭份汙水下水道興建擴增工程」陸續開始動工，營運規模及獲利將可穩步成長。