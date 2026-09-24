聽新聞
0:00 / 0:00

亞力調漲逆變器報價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

逆變器供應趨緊、漲價潮浮現。大陸廠商古瑞瓦特宣布調高部分產品價格5%至10%，重電大廠亞力（1514）也表示，將隨市況調整售價。新單報價看升，為亞力後續營運增添動能。

古瑞瓦特近日通知客戶，上游原材料漲價、核心零組件供應緊張，使產品生產成本持續攀升，計畫自10月8日起調高組串式逆變器及儲能系統價格5%至10%。調價前已簽約並付款的訂單維持原價，新簽訂單則適用新價格。大陸另一業者陽光電源近期也傳出調價，顯示逆變器與儲能設備業者正因應供應及成本變化，重新調整產品報價。

亞力具備太陽能逆變器、儲能設備及微電網系統產品。面對零組件供應吃緊與成本上揚，公司表示將視市況調整價格。隨同業陸續調價，亞力在新案洽談時可望有較佳的報價空間，透過售價反映成本，支撐相關產品的獲利表現。由於既有訂單各有合約條件，漲價效益將以後續新接訂單為主要觀察重點。

逆變器是太陽能發電系統將電力轉換後併入電網的重要設備，儲能系統則需要搭配電力轉換及控制設備。亞力同時供應相關產品與系統，除爭取設備訂單，也能配合客戶的電力配置需求提供整體方案。當供應趨緊、業者調高售價，亞力的新案報價及產品組合調整，將成為觀察這波市場變化能否轉為實質獲利的關鍵。

除了逆變器漲價題材，亞力的成長基礎來自充足的在手訂單。公司8月底表示，在手訂單約130億元，部分訂單能見度延伸至2029年。其中，半導體相關訂單占比約35%，已成為最大訂單來源。半導體新廠擴建帶動變壓器及配電設備需求，亞力也租用廠區附近空間，作為成品存放及半成品加工使用，預估可再提升約10%至15%產能，支應後續出貨。

調漲 漲價 太陽能

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸光電設備巨頭漲價 告別低價內捲

晶圓廠擴產潮帶旺化學品需求 上品、中華化盤中亮燈

亞馬遜砸2,500億元大買AI備援發電機 帶旺所羅門

嘉晶矽光子應用搶手！鍺矽磊晶能見度到後年 明年擴產仍跟不上客戶需求

相關新聞

研華北美業績將爆發 下半年當地營收有望增逾五成

工業電腦龍頭研華（2395）北美區總經理牛文中昨（23）日表示，北美市場訂單動能強勁，看好研華北美區業務將下半年將爆發性成長，較上半年大增至少五成，全年北美區營收有機會挑戰10億美元（約新台幣317億元）。

聯發科、仁寶衝6G生態鏈

首屆「2026 6G SUMMIT TAIPEI（6G高峰會）」昨（23）日登場，台灣通訊產業鏈聯發科（2454）、仁寶、中華電、遠傳、華電各自展現技術實力，搶進全球6G生態鏈。

臻鼎發債 籌措252億

PCB龍頭臻鼎-KY宣布，完成第六次海外可轉換公司債訂價，共募資8億美元（約新台幣252.24億元），預計9月29日發行，後於新加坡交易所掛牌。

第一金證智慧申購系統獲獎

第一金證券在第23屆國家品牌玉山獎大放異彩，除了獲得傑出企業、最佳產品「智慧申購系統」、最佳人氣品牌「蛛網智慧單系統」等三大獎項，更以「智慧申購系統」榮獲最佳產品類全國首獎殊榮。

威強電今年拚績增雙位數

工業電腦廠威強電（3022）昨（23）日舉行法說會，公司看好，隨訂單增溫，下半年營運有望逐季走高，全年營收將較去年成長雙位數百分比，改寫新猷。

創見揪伴 搶邊緣AI商機

記憶體模組廠創見（2451）搶攻邊緣AI（Edge AI）商機，昨（23）日宣布推出兩款嵌入式鏡頭模組，並攜手工業電腦大廠研華，整合至搭載輝達Jetson Orin的運算平台，瞄準智慧零售、機器人及工業自動化等應用，擴大嵌入式布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。