逆變器供應趨緊、漲價潮浮現。大陸廠商古瑞瓦特宣布調高部分產品價格5%至10%，重電大廠亞力（1514）也表示，將隨市況調整售價。新單報價看升，為亞力後續營運增添動能。

古瑞瓦特近日通知客戶，上游原材料漲價、核心零組件供應緊張，使產品生產成本持續攀升，計畫自10月8日起調高組串式逆變器及儲能系統價格5%至10%。調價前已簽約並付款的訂單維持原價，新簽訂單則適用新價格。大陸另一業者陽光電源近期也傳出調價，顯示逆變器與儲能設備業者正因應供應及成本變化，重新調整產品報價。

亞力具備太陽能逆變器、儲能設備及微電網系統產品。面對零組件供應吃緊與成本上揚，公司表示將視市況調整價格。隨同業陸續調價，亞力在新案洽談時可望有較佳的報價空間，透過售價反映成本，支撐相關產品的獲利表現。由於既有訂單各有合約條件，漲價效益將以後續新接訂單為主要觀察重點。

逆變器是太陽能發電系統將電力轉換後併入電網的重要設備，儲能系統則需要搭配電力轉換及控制設備。亞力同時供應相關產品與系統，除爭取設備訂單，也能配合客戶的電力配置需求提供整體方案。當供應趨緊、業者調高售價，亞力的新案報價及產品組合調整，將成為觀察這波市場變化能否轉為實質獲利的關鍵。

除了逆變器漲價題材，亞力的成長基礎來自充足的在手訂單。公司8月底表示，在手訂單約130億元，部分訂單能見度延伸至2029年。其中，半導體相關訂單占比約35%，已成為最大訂單來源。半導體新廠擴建帶動變壓器及配電設備需求，亞力也租用廠區附近空間，作為成品存放及半成品加工使用，預估可再提升約10%至15%產能，支應後續出貨。