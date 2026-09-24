國光生技集團安特羅（6564）昨（23）日宣布，與泰國領導級生物製藥大廠Biogenetech簽訂腸病毒71型（EV71）@@@疫苗泰國市場@@@獨家經銷合約。

安特羅指出，雙方將聯手引進高防護力的EV71疫苗，預計可提供泰國300萬嬰幼兒自費及公費標案市場，積極縮小東南亞公共衛生防治缺口。

安特羅生技表示，Biogenetech為泰國在地深耕超過30年的指標性生物製藥企業，具備成熟的國際藥廠合作經驗以及厚實的法規實力。

該公司不僅在泰國擁有自建且覆蓋全國各省的專業醫藥級冷鏈物流團隊，通路更能直接滲透至各大公私立大型醫院與基層私人診所。

從市場規模來看，泰國目前0-4歲的嬰幼兒高風險人口約有264萬人，且每年迎來約40萬名新生兒，屬於極具開發潛力且剛性需求強烈的自費及公費藍海市場。