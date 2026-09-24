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德國軌道交通展 中華電大秀技術

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信龍頭中華電信（2412）攜手國家隊，參加「2026德國柏林國際軌道交通技術展」，大秀智慧交通科技實力與應用，強打自主研發「端、網、雲」高度整合智慧鐵道數位孿生技術，進一步拓展國際市場。

「2026年德國柏林國際軌道交通技術展（InnoTrans 2026）」於9月22日至25日舉行，是全球規模最大、最具指標性的鐵路及運輸科技產業展會，中華電信參加由交通部與鐵道局率領的「韌性夥伴聯合團隊」，攜手國內各大鐵道業者及產官學研代表，首次前往德國參與此國際盛會。

近年中華電信深耕智慧交通超過十年，其中，智慧軌道導入「偵測異物告警系統」、「AI邊坡偵測與即時告警」等智慧解決方案曾在花蓮鐵路軌道上發揮作用，提前告警前發有落石坍方，讓太魯閣號即時停車，避免傷亡。

中華電信表示，攜手國內頂尖軌道夥伴，實證臺灣軌道產業鏈從車載硬體、通訊傳輸到雲端數位孿生平台的跨域整合能量，也代表國產智慧鐵道解決方案擁有拓展國際市場的發展契機。

中華電 德國 交通部

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