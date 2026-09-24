聯發科、仁寶衝6G生態鏈

在6G高峰會中，遠傳電信分享，Multi-Orbit、NTN與AI驅動網路發展方向，展現從5G-Advanced邁向6G時代的未來通訊架構與創新應用。記者黃晶琳／攝影

首屆「2026 6G SUMMIT TAIPEI（6G高峰會）」昨（23）日登場，台灣通訊產業鏈聯發科（2454）、仁寶、中華電、遠傳、華電各自展現技術實力，搶進全球6G生態鏈。

6G高峰會以「Towards AI-Native 6G Era」為主題，邀請美國NTIA 6G政策主管、國內外產業領袖、國際產業聯盟則有日本XGMF、歐洲SNS JU、韓國6G Forum等重量級代表，探索6G對人類生活與全球產業的深遠影響，吸引逾200人參與。

6G產業論壇（6GIF）會長張培仁表示，台灣擁有高度整合的產業生態系，從晶片到設備、從網路到終端、從AI到雲端，為台灣在全球6G發展奠定基礎，未來更將串聯產業能量，參與國際標準制定，搶進6G市場。

台灣廠商也大秀技術實力，中華電信及遠傳強打衛星整合能力；聯發科分享6G願景與技術趨勢，以創新科技賦能永續、智慧、無所不在的下一代通訊世代。

仁寶則涵蓋衛星結合行動網路的全方位連線方案，包含NTN衛星用戶終端（UT）、衛星酬載，支援3GPP R19的5G & NTN通訊模組，以及車電通訊模組與SOM系統模組，打造無縫覆蓋與高效運算架構。

華電聯網以5G／6G通訊為基礎，串聯專網、車聯網、資安及AI智慧網管，展現布局6G智慧通訊基礎建設願景。

工研院則展示商用衛星鏈路實測成果，讓設備可在國內完成驗測，縮短海外送樣時程。

中華電信總經理林榮賜表示，6G的突破在於打造跨產業協作的次世代數位生態系，開啟萬物智慧連網的新時代。

遠傳網路技術暨營運群副總經理盧祖耀受邀演講，以「Shaping the Future of 6G Networks」為主題，分享遠傳在次世代網路、衛星通訊及網路韌性的布局成果。