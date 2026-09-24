中鋼：鋼市供需結構好轉

中鋼（2002）昨（23）日舉行法說會，該公司指出，目前鋼市基本面維持穩定、市場供需結構好轉；惟地緣政治風險猶存，成本是否影響復甦進程仍需審慎觀察。

中鋼表示，就煉鋼原物料變化來看，煤礦部分，今年初受東澳颶風及強降雨干擾，澳洲強冶金煤供應受限，推升海運煤價創波段高點，後因礦區出貨改善而回落；而8月中國礦災推升海運煤需求，價格再創兩年半新高。

鐵礦部分，今年上半年鐵礦價格在鋼市景氣帶動下稍有轉強，5月後受中國鋼材需求轉弱及鋼廠利潤承壓影響，價格一度回落至約每公噸93美元；近月則受鋼廠逢低補庫及旺季需求預期帶動逐步回升。

觀察各區塊鋼市，美國方面，國內現貨供應持續緊張、需求強勁，價格來到四年新高，加上鋼廠秋季維修停產，第4季價格仍可能進一步上行。

歐洲方面，歐盟防衛措施新制下進口配額數量減少，超額關稅提高，且前段時間當地多為暑休，需求偏弱，港口進口鋼材庫存充足。目前鋼廠提漲雖有難度，但長期有望支撐境內鋼價穩定。

中國大陸方面，今年7月中國鋼鐵業PMI為48.0，月增0.2個百分點，持續在榮枯線下震盪，受汛期及季節性因素影響，下游施工與製造業工時減少，終端需求下降。不過，隨著房地產市場築底、基建投資發酵並陸續開展，預計鋼鐵業將逐漸回升，帶動生產、原物料採購及價格復甦。

中國當局定調將繼續實施積極財政政策及適度寬鬆貨幣政策，且將堅持擴大內需，大力提振消費，政策利多為市場帶來正面訊號，可望帶動用鋼需求回溫。

展望鋼市，中鋼認為，正面因素包括有各國科技等基建及國防支出增加，需求將逐步復甦。